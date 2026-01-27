النصر يعلن ضم نجم العراق الشاب

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

حيدر عبد الكريم

أعلن نادي النصر السعودي ضم العراقي حيدر عبد الكريم قادما من نادي الزوراء.

وأفاد النادي عبر موقعه: "وقعت إدارة النصر عقدًا رسميًا مع لاعب نادي الزوراء العراقي حيدر عبد الكريم".

وأضاف "وذلك بعقد يمتد لموسمين ونصف".

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 8 مع النصر.

وكان أحمد سعيد مدير المركز الإعلامي بنادي الزوراء العراقي قد أوضح قبل أيام أن نادي النصر السعودي أنهى رسميا صفقة التعاقد مع لاعب الوسط حيدر عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Image

وقال سعيد في تصريحات لجريدة عكاظ: "حيدر عبد الكريم وقّع عقود انتقاله إلى نادي النصر السعودي، وسيسافر اليوم إلى الرياض في تمام السابعة مساءً، تمهيداً لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى الفريق".

وأضاف "الصفقة حُسمت، وسيحصل نادي الزوراء على 500 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب إلى النصر، إلى جانب 15% من قيمة أي بيع مستقبلي".

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما شارك مع منتخب العراق تحت 20 عاما، كما انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي العراقي، وقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في بطولات الشباب وبطولة الخليج تحت 23 سنة.

Image

ولعب عبد الكريم خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر كأساسي أمام النصر ذهابا، ودخل بديلا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.

وبدأ اللاعب في نادي الكهرباء، بعدها انتقل اللاعب إلى صفوف نادي الزوراء، ثم تدرج في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول.

وشارك حيدر مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، وكأس العالم للشباب.

