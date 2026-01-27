مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يناير.. الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري ومنتخب مصر لليد
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 10:51
كتب : FilGoal
يعود الأهلي إلى مواجهات الدوري المصري مرة أخرى بمواجهة منافسه وادي دجلة في الجولة 16.
الدوري المصري
الأهلي × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.
كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
مصر × نيجيريا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.
كأس إيطاليا
فيورنتينا × كومو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على تطبيق شاهد.
