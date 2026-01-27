مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يناير.. الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري ومنتخب مصر لليد

يعود الأهلي إلى مواجهات الدوري المصري مرة أخرى بمواجهة منافسه وادي دجلة في الجولة 16.

الدوري المصري

الأهلي × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر × نيجيريا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

كأس إيطاليا

فيورنتينا × كومو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على تطبيق شاهد.