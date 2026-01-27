مصدر مقرب من محمد شريف يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيله إلى الاتحاد السكندري

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب الأهلي حقيقة إمكانية انتقاله إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كل ما تردد عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الاتحاد السكندري غير صحيح وسيستمر في الأهلي".

وأتم "اللاعب يشعر بالتفاؤل بشأن تقديم حضور قوي مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأشار في وقت سابق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري إلى إمكانية التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال السقا عبر أون سبورت: "نخطط لضم مهاجم جديد ومن الممكن أن يكون محمد شريف لاعب الأهلي، وأيضا نتفاوض مع مهاجم أجنبي".

وخاض شريف 14 مباراة منذ عودته إلى الأهلي هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل شريف 3 أهداف وصنع هدفا واحد.

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود مجددا إلى الأهلي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

وسبق لشريف ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

ويمتد عقد شريف مع الأهلي حتى 2030.