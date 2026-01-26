باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

درو فيرنانيدز - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع درو فيرنانديز قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح النادي أن اللاعب وقع على عقد حتى 2030.

ووفقا صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن باريس سان جيرمان رفض دفع الشرط الجزائي فقط حفاظا على العلاقات بين الناديين، ورئيسيهما خوان لابورتا وناصر الخليفي.

وكان اللاعب الإسباني الشاب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 6 ملايين يورو.

وأتم درو 18 عاما يوم 12 يناير الماضي.

ووافق باريس على دفع 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وأبلغ اللاعب الشاب، مدربه هانز فليك برغبته في الرحيل دون تجديد عقده الممتد مع الفريق الكاتالوني حتى 2027، لرغبته في الحصول على فرصة للعب.

وانضم درو إلى لاماسيا عام 2022 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما.

ولعب درو مع الفريق الأول لبرشلونة 5 مباريات رسمية، بواقع 4 في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس.

ولعب درو لأول مرة مع برشلونة في 28 سبتمبر الماضي ضد ريال سوسيداد.

وسيكون رحيل درو هو الثاني لبرشلونة في يناير، بعد انتقال مارك أندريه تير شتيجن إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، تصريحات لابورتا رئيس برشلونة تعليقا على انضمام درو إلى باريس "لقد فاجأني رحيل درو، كان لدينا اتفاق على تمديد عقده وهو في الثامنة عشرة من عمره، ثم قال وكيل أعماله إنه غيّر رأيه في النهاية، لقد كان وضعاً غير سار".

ميركاتو باريس سان جيرمان درو فيرنانديز برشلونة
