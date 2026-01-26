عبد الظاهر السقا: ندرس إمكانية ضم محمد شريف من الأهلي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد شريف

أشار عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري إلى إمكانية التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال السقا عبر أون سبورت: "نخطط لضم مهاجم جديد ومن الممكن أن يكون محمد شريف لاعب الأهلي، وأيضا نتفاوض مع مهاجم أجنبي".

وخاض شريف 14 مباراة منذ عودته إلى الأهلي هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل شريف 3 أهداف وصنع هدفا واحد.

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود مجددا إلى الأهلي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

وسبق لشريف ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

ويمتد عقد شريف مع الأهلي حتى 2030.

