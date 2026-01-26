دياب: ندرس زيادة أيام معسكر مصر قبل كأس العالم.. وهذه حقيقة تغيير نظام الدوري

الإثنين، 26 يناير 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

حسام وإبراهيم حسن - هاني أبو ريدة - أحمد دياب

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن سيحدث دراسة لزيادة أيام معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026.

وقال دياب عبر أون سبورت: "لم يتحدث أحد عن إلغاء الدوري ولم يطلب حسام حسن ذلك للاستعداد لكأس العالم 2026".

وأضاف "ندرس زيادة أيام معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم بناء على طلب حسام حسن".

وأكمل "لن يتم أي تغيير في شكل أو نظام الدروي المصري ولا مساس بقواعد المسابقة أو إلغاء الهبوط".

وتابع "التواصل مستمر مع هاني أبو ريدة للتنسيق بشأن معسكر منتخب مصر قبل كأس العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "رفض تغيير مواعيد مباريات الدوري لاستعداد المنتخب الثاني لبطولة كأس العرب؟ لم نتلق أي خطة من اتحاد الكرة بشأن المنتخب الثاني قبل بداية الموسم، لذلك ظلت جميع المواعيد كما هي".

