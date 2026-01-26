سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - كرة سلة

تمكن الأهلي من الفوز على منافسه الزمالك بنتيجة 89-88 في بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في صالة نادي الزمالك.

وقلب الأهلي النتيجة على الزمالك في الثواني الأخيرة عن طريق عمرو الجندي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل

وأنهى الزمالك متقدما على الأهلي في الربع الأول 29-20.

ثم عاد الأهلي ليفوز في الربع الثاني بنتيجة 44-43.

وقلب الزمالك النتيجة في الربع الثالث ليخرج منه منتصرا 66-60.

وشهد الربع الأخير إثارة كبيرة بعد تقدم الزمالك 88-87 ثم تمكن الجندي من تسجيل ثنائية لتكون النتيجة 89-88 لصالح الأهلي.

وكان تقدم الأهلي في خطر لأن الحكم احتسب خطأ فني على عمرو الجندي بعد الرمية الثنائية التي أحرزها.

وهنا كان أمام الزمالك فرصة كبيرة في التعادل، لكن أهدر الخطأ لتنتهي المباراة مباشرة بفوز الأهلي 89-88.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة هي الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 21، بينما حصل الزمالك على نقطة واحدة ليكون رصيده 16 نقطة.

الأهلي الزمالك سلة
نرشح لكم
انتهت كرة سلة – الزمالك (88)-(89) الأهلي خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج
أخر الأخبار
أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 7 ساعة | الدوري المصري
كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" 7 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من محمد شريف يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيله إلى الاتحاد السكندري 8 ساعة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة 8 ساعة | ميركاتو
المحكمة الرياضية تؤيد صحة موقف بيراميدز ضد لاعبيه 8 ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ندرس إمكانية ضم محمد شريف من الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
دياب: ندرس زيادة أيام معسكر مصر قبل كأس العالم.. وهذه حقيقة تغيير نظام الدوري 9 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى
/articles/522089/سلة-الأهلي-يفوز-على-الزمالك-بسيناريو-درامي-في-الثواني-الأخيرة