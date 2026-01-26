سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة

تمكن الأهلي من الفوز على منافسه الزمالك بنتيجة 89-88 في بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في صالة نادي الزمالك.

وقلب الأهلي النتيجة على الزمالك في الثواني الأخيرة عن طريق عمرو الجندي.

وأنهى الزمالك متقدما على الأهلي في الربع الأول 29-20.

ثم عاد الأهلي ليفوز في الربع الثاني بنتيجة 44-43.

وقلب الزمالك النتيجة في الربع الثالث ليخرج منه منتصرا 66-60.

وشهد الربع الأخير إثارة كبيرة بعد تقدم الزمالك 88-87 ثم تمكن الجندي من تسجيل ثنائية لتكون النتيجة 89-88 لصالح الأهلي.

وكان تقدم الأهلي في خطر لأن الحكم احتسب خطأ فني على عمرو الجندي بعد الرمية الثنائية التي أحرزها.

وهنا كان أمام الزمالك فرصة كبيرة في التعادل، لكن أهدر الخطأ لتنتهي المباراة مباشرة بفوز الأهلي 89-88.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة هي الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 21، بينما حصل الزمالك على نقطة واحدة ليكون رصيده 16 نقطة.