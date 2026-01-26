رابطة الأندية الإماراتية تعلن تطبيق قاعدة مغادرة اللاعب الملعب لدقيقة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

رابطة الأندية الإماراتية

أعلنت رابطة الأندية الإماراتية تطبيق قاعدة مغادرة اللاعب الملعب لمدة دقيقة واحدة في جميع مسابقات الأندية المحترفة في الموسم الحالي.

وتنص القاعدة على مغادرة اللاعب لمدة دقيقة واحدة حال تلقى علاجا داخل أرضية الملعب.

وكشف في وقت سابق بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل بطولة كأس العرب عن قانون جديد سيتم تجربته خلال البطولة.

وقال كولينا من قبل عبر قناة الكأس: "فيفا تفكر في القيام بتجارب حول جعل كرة القدم أكثر جمالا وإثارة وممتعة للمتفرجين".

وواصل "حدثت تغييرات في القانون منذ بداية شهر يوليو وأصبح الحارس لا يستطيع إمساك الكرة أكثر من 8 ثواني ولم نشاهد أي ركنية احتسبت بسبب ذلك بكأس العالم للناشئين لأن الحارس أصبح يحترم القانون ويلعب بشكل أسرع".

وتابع "نريد تجربة قانون جديد، وهو أن يُعالَج اللاعبون عندما يُصابون بشكل حقيقي، وليس حين يتظاهرون بالإصابة، ولذلك نفكر في أن يغادر اللاعب الملعب لمدة دقيقتين إذا دخل الجهاز الطبي له، وسيتم تجربة الأمر في بطولة كأس العرب".

وأتم "الاستثناء الوحيد لعدم مغادرة اللاعب للملعب بعد دخول الجهاز الطبي هو أن يكون مصابًا بالفعل، أو يكون اللاعب الذي التحم معه قد حصل على بطاقة صفراء أو طُرد، وبالطبع أيضًا حارس المرمى لن يخرج لدقيقتين".

