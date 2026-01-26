مران الزمالك - عبد الله السعيد يشارك في جزء من التدريبات.. وعودة نبيل عماد

خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية ضد المصري في الكونفدرالية تدريبات استشفائية خلال المران.

نبيل عماد النادي : الزمالك عبد الله السعيد النادي : الزمالك

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال بالفريق.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري.

وشارك عبد الله السعيد في جزء من المران لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وعانى عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعبون المستبعدون من مباراة المصري تدريبات بدنية قوية وتم تقسيمهم لمجموعتين لخوض تدريبات خططية قبل أن يخوض الفريق تقسيمة قنية في ختام المران.

وشارك نبيل عماد بصورة طبيعية في المران بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 28 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

تذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز العاشر بـ 19 نقطة.