خبر في الجول – جلسة بين طارق العشري ومحمد نصر لحل أزمة اللاعب مع الإسماعيلي

عقد طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي جلسة مع محمد نصر لاعب الفريق لحل أزمته مع النادي.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة جاءت لاحتواء الأزمة التي حدثت مع اللاعب.

وتسبب محمد نصر في هدف فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي في الدوري.

وبسبب هجوم بعض الجماهير عليه عقب المباراة قرر محمد نصر جمع متعلقاته من أجل الرحيل عن الإسماعيلي.

واحتوى طارق العشري الأزمة مع اللاعب الذي عاد للتدريبات بشكل طبيعي.

وتولى طارق العشري تدريب الإسماعيلي خلفا للجزائري ميلود حمدي بعد الخسارة من المقاولون العرب 2-1.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير في الدوري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.