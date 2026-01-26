سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني

توصل نادي لاتسيو إلى اتفاق مع نظيره أتالانتا للتعاقد مع دانييل مالديني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن لاتسيو اتفق مع أتالانتا على استعارة اللاعب الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون يورو مع إمكانية الشراء بـ 13-14 مليون يورو.

ويعد دانييل مالديني نجل باولو مالديني وحفيد تشيزاري مالديني العائلة الأسطورية لميلان.

وتأسس دانييل مالديني في ميلان حتى وصل للفريق الأول ثم أعير إلى سبيتسيا وإمبولي ومونزا قبل أن يتم بيعه بشكل دائم إلى مونزا ومنه إلى أتالانتا في شتاء 2025.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 11 مباراة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل خلال 376 دقيقة لعب.

وكان يوفنتوس قد وضع مالديني في قائمته المختصرة لإمكانية ضمه حال عدم التعاقد مع فيديريكو كييزا من ليفربول مجددا، إلا أن لاتسيو كان أكثر جدية في ضمه.