كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري

الإثنين، 26 يناير 2026 - 18:40

كتب : عمرو نبيل

باسكال فيري

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع باسكال فيري قادما من زيسكو يونايتد الزامبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز أتم اتفاقه مع زيسكو لضم الجناح الأيمن لمدة 3 مواسم ونصف.

ويبلغ فيري من العمر 20 عاما وشارك مع فريقه في 5 مباريات خلال بطولة الكونفدرالية في الموسم الجاري.

وخاض اللاعب الزامبي 159 دقيقة وصنع هدفا دون التسجيل.

وصنع باسكال هدفه ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني خلال الأدوار التمهيدية للبطولة.

ولعب فيري مباراة واحدة مع منتخب زامبيا وذلك ضد الكونغو الديمقراطية في اللقاء الودي الذي جمعهما في ديسمبر من العام الماضي.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة لبيراميدز خلال الشتاء الحالي كل من حامد حمدان وناصر ماهر بالإضافة إلى فيري.

