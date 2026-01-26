كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري
الإثنين، 26 يناير 2026 - 18:40
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع باسكال فيري قادما من زيسكو يونايتد الزامبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
باسكال فيري
النادي : بيراميدز
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز أتم اتفاقه مع زيسكو لضم الجناح الأيمن لمدة 3 مواسم ونصف.
ويبلغ فيري من العمر 20 عاما وشارك مع فريقه في 5 مباريات خلال بطولة الكونفدرالية في الموسم الجاري.
وخاض اللاعب الزامبي 159 دقيقة وصنع هدفا دون التسجيل.
وصنع باسكال هدفه ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني خلال الأدوار التمهيدية للبطولة.
ولعب فيري مباراة واحدة مع منتخب زامبيا وذلك ضد الكونغو الديمقراطية في اللقاء الودي الذي جمعهما في ديسمبر من العام الماضي.
وتعد هذه الصفقة هي الثالثة لبيراميدز خلال الشتاء الحالي كل من حامد حمدان وناصر ماهر بالإضافة إلى فيري.
نرشح لكم
سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي