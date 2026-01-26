تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه

يرغب نادي نابولي في التعاقد مع أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة الماتينو، فإن نابولي يرغب في ضم لوكمان، لكن النادي لن يتقدم في المفاوضات إلا إذا تأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وسيضمن نابولي عوائد مالية عديدة إذا تخطى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة فإن أتالانتا خفض مطالبه إلى 35 مليون يورو لترك اللاعب النيجيري.

وكان لوكمان قد تمرد على ناديه في الصيف الماضي لرفض انتقاله إلى إنتر.

الاختلاف المادي بين عرض إنتر وطلب أتالانتا كان عائقا أمام إتمام الصفقة.

وسافر لوكمان إلى لندن في الصيف الماضي في إجازة منحها لنفسه ورفضه خوض فترة الإعداد قبل انسحاب إنتر من المفاوضات ثم عاد إلى ناديه مجددا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعد لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة بـ 7 مساهمات بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

