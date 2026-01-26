تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم

استبعد دومينيكو تيديسكو المدير الفني لفنربخشة إمكانية رحيل المغربي يوسف النصيري إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوسف النصيري النادي : فنربخشة

وقال المدرب الإيطالي لموقع كالتشيو ميركاتو: "موقف يوسف النصيري من الانتقال إلى يوفنتوس؟ الأمر بسيط جدا، هو واحد من لاعبي الفريق وفي الوقت نفسه نبحث عن دعم مركز المهاجم".

وكان جيورجيو كيليني مدير العلاقات المؤسسية لكرة القدم في يوفنتوس قد أكد أن الصفقة لن تتم.

وتحدث كيليني قبل مباراة فريقه ضد نابولي قائلا: "تحدثنا مع اللاعب، لكن كان لديه بعض الشكوك في صيغة الانتقال، بالنسبة لنا المفاوضات انتهت ولا نستطيع شراء عقده الآن".

وأشارت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق إلى أن النصيري لا يريد الانتقال إلى يوفنتوس بصيغة الإعارة ويرغب فقط في الرحيل بشكل دائم.

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم في ظل عدم تقديم لويس أوبيندا وجوناثان ديفيد الأداء المأمول منهما منذ سبتمبر الماضي.

وسجل النصيري 7 أهداف في 15 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

وإجمالا أحرز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 8 أهداف وصنع هدفا في 25 مباراة.

فيما سجل 20 هدفا في 34 مباراة بالموسم الماضي.

ولعب النصيري صاحب الـ28 عاما لأندية مالاجا، وليجانيس، وإشبيلية الإسبانيين قبل الانتقال إلى فنربشخة التركي.