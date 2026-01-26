بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف

تعرض المصري بلال عطية لاعب الأهلي لإصابة خلال أول تدريب له مع هانوفر الألماني.

ويقضي بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بلال عطية واجه سوء حظ بتعرضه لإصابة في أول مران له.

وأن إصابة بلال عطية جاءت في أول تدريب له مع هانوفر وهي عبارة عن كسر في الأنف بعدما تعرض لاصطدام بالكوع مع أحد اللاعبين لتسيل الدماء من وجهه.

وأن اللاعب في اليوم التالي للإصابة خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف.

وكشف FilGoal.com أن بلال عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين دخل ضمن اهتمامات نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

وعلم FilGoal.com أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأن النادي الإسباني أرسل للأهلي خطابا رسميا من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب.

سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتظر النادي الإسباني في الوقت الحالي رد الأهلي على عرضه لضم بلال عطية.

يأتي ذلك بعدما قضى بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وينشط نادي راسينج في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويتصدر المسابقة بعد مرور 23 جولة ويقترب من العودة للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

أما الفريق الثاني لنادي راسينج فيطلق عليه "رايو كانتابريا" ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ب.