بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف

الإثنين، 26 يناير 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

تعرض المصري بلال عطية لاعب الأهلي لإصابة خلال أول تدريب له مع هانوفر الألماني.

بلال عطية

النادي : الأهلي

هانوفر

ويقضي بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بلال عطية واجه سوء حظ بتعرضه لإصابة في أول مران له.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي

وأن إصابة بلال عطية جاءت في أول تدريب له مع هانوفر وهي عبارة عن كسر في الأنف بعدما تعرض لاصطدام بالكوع مع أحد اللاعبين لتسيل الدماء من وجهه.

وأن اللاعب في اليوم التالي للإصابة خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف.

وكشف FilGoal.com أن بلال عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين دخل ضمن اهتمامات نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

وعلم FilGoal.com أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأن النادي الإسباني أرسل للأهلي خطابا رسميا من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب.

سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتظر النادي الإسباني في الوقت الحالي رد الأهلي على عرضه لضم بلال عطية.

يأتي ذلك بعدما قضى بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وينشط نادي راسينج في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويتصدر المسابقة بعد مرور 23 جولة ويقترب من العودة للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

أما الفريق الثاني لنادي راسينج فيطلق عليه "رايو كانتابريا" ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ب.

الأهلي هانوفر بلال عطية
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
أخر الأخبار
أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية 11 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف 38 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522076/بيلد-إصابة-بلال-عطية-في-أول-تدريب-له-مع-هانوفر-بكسر-في-الأنف