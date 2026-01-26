بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده

أكد ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ أن ناديه بدأ المحادثات مع هاري كين مهاجم الفريق بشأن تمديد عقده.

وأكد ماكس إيبرل في تصريح مقتضب نقلته شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نعم.. نحن في محادثات مع هاري كين".

وأوضحت سكاي أن بايرن يرغب في تجديد عقد كين حتى صيف 2028 أو صيف 2029.

إذ ينتهي عقد كين البالغ من العمر 32 عاما في صيف 2027.

وأضاف التقرير أن كين لا يمانع تمديد عقده، ولا يفكر إطلاقًا في الرحيل، إذ يحب النادي والجماهير والمدينة.

قائد المنتخب الإنجليزي تألق بشكل لافت مع بايرن منذ انضمامه في صيف 2023 قادما من توتنام.

فقد سجل 119 هدفا خلال 126 مباراة ارتدى خلالها قميص البافاري.

كما توج باللقب الأول في مسيرته، وهو لقب الدوري الألماني موسم 2024-2025.

وأتبعه بكأس السوبر الألماني 2025.