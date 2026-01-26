روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو
الإثنين، 26 يناير 2026 - 16:24
كتب : FilGoal
عاد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد لتدريب بعد فترة من الغياب.
وذكرت شبكة ذا أثليتك أن روديجر تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباريات في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف التقرير أن روديجر سيغيب عن مباراتي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ورايو فايكانو في الدوري الإسباني الأحد المقبل.
قبل أن يعود لصفوف الفريق بعد المباراتين، حسب التقرير.
ومن المتوقع أن يظهر روديجر في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم 8 فبراير المقبل.
وغاب المدافع الألماني عن صفوف ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 11 يناير، وألباسيتي في الكأس يوم 14 من الشهر الجاري.
كما غاب عن مباراتي ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني، وبينهما لقاء موناكو في دوري أبطال أوروبا.
