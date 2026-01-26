روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو

الإثنين، 26 يناير 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

عاد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد لتدريب بعد فترة من الغياب.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن روديجر تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباريات في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف التقرير أن روديجر سيغيب عن مباراتي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ورايو فايكانو في الدوري الإسباني الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن

قبل أن يعود لصفوف الفريق بعد المباراتين، حسب التقرير.

ومن المتوقع أن يظهر روديجر في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم 8 فبراير المقبل.

وغاب المدافع الألماني عن صفوف ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 11 يناير، وألباسيتي في الكأس يوم 14 من الشهر الجاري.

كما غاب عن مباراتي ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني، وبينهما لقاء موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد أنطونيو روديجر
نرشح لكم
خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي أتلتيكو مدريد يواصل سلسلته الناجحة على ملعبه ويتفوق على مايوركا بثلاثية هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال أوفييدو
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري 10 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية 22 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف 48 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522073/روديجر-يعود-لتدريبات-ريال-مدريد-وشكوك-حول-مشاركته-أمام-بنفيكا-ورايو-فايكانو