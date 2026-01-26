سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي

يقترب لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام من الانتقال إلى فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت سكاي سبورتس عن انتقال باكيتا المنتظر إلى وست هام سيتكلف 35.8 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى إتمام الاتفاق الشفهي بين الناديين، بناء على رغبة اللاعب بالعودة إلى البرازيل.

وأبلغ باكيتا ناديه وست هام برغبته في الرحيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويرتبط باكيتا مع وست هام بعقد يمتد حتى صيف 2027 ويملك خيار تمديد عقده 12 شهرًا إضافيا.

وتمتد انتقالات البرازيل حتى شهر مارس المقبل.

باكيتا البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى وست هام قادما من ليون الفرنسي في صيف 2022.

وبدأ باكيتا مسيرته في فلامنجو، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة ميلان في يناير 2019، ليقضي مع الفريق الإيطالي موسم ونصف.

ولعب لوكاس باكيتا هذا الموسم 19 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا وحيدًا.

