هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود

أعلن نادي حرس الحدود تعيين هيثم شعبان مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.

وتولى هيثم شعبان تدريب حرس الحدود خلفا لـ أحمد زهران الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل عبد الحميد بسيوني.

وخسر حرس الحدود المباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.

ويلعب في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري الجمعة 30 يناير.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.