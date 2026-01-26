خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد

دخل النادي المصري في مفاوضات مع الزمالك من أجل التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن المصري دخل في مفاوضات مباشرة مع الزمالك من أجل ضم ناصر منسي.

وأن القرار في يد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

ولا يرغب الزمالك في إعارة ناصر منسي، ولكن إذا اتفق على صفقة مع المصري ستكون بنظام البيع النهائي.

ولذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تقدم في المفاوضات بين الطرفين من أجل الوصول لقرار نهائي بشأن الصفقة.

ناصر منسي البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في عام 2023 قادما من البنك الأهلي.

ولعب ناصر منسي مع الزمالك في الموسم الجاري 10 مباريات وسجل هدفين بواقع هدف في كأس مصر وهدف في كأس العاصمة.

ويمتلك الزمالك حاليا 4 مهاجمين وهم الجزائري سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عدي الدباغ، وعمرو ناصر، بالإضافة إلى ناصر منسي.

في المقابل يملك المصري في خط الهجوم صلاح محسن وكينجيسلي إيدوو، ومحمد الشامي الذي يجيد اللعب في هذا المركز.