خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد

الإثنين، 26 يناير 2026 - 14:35

كتب : عمرو نبيل

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

دخل النادي المصري في مفاوضات مع الزمالك من أجل التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن المصري دخل في مفاوضات مباشرة مع الزمالك من أجل ضم ناصر منسي.

وأن القرار في يد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم

ولا يرغب الزمالك في إعارة ناصر منسي، ولكن إذا اتفق على صفقة مع المصري ستكون بنظام البيع النهائي.

ولذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تقدم في المفاوضات بين الطرفين من أجل الوصول لقرار نهائي بشأن الصفقة.

ناصر منسي البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في عام 2023 قادما من البنك الأهلي.

ولعب ناصر منسي مع الزمالك في الموسم الجاري 10 مباريات وسجل هدفين بواقع هدف في كأس مصر وهدف في كأس العاصمة.

ويمتلك الزمالك حاليا 4 مهاجمين وهم الجزائري سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عدي الدباغ، وعمرو ناصر، بالإضافة إلى ناصر منسي.

في المقابل يملك المصري في خط الهجوم صلاح محسن وكينجيسلي إيدوو، ومحمد الشامي الذي يجيد اللعب في هذا المركز.

الزمالك الدوري المصري المصري ناصر منسي
نرشح لكم
هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل ميلود حمدي: تفاجئت بأزمات الإسماعيلي.. وقررت الرحيل لهذا السبب خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل
أخر الأخبار
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف 11 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي ساعة | ميركاتو
هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522065/خبر-في-الجول-المصري-يطلب-ناصر-منسي-من-الزمالك-والقرار-في-يد-جون-إدوارد