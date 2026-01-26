خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا

الإثنين، 26 يناير 2026 - 14:22

كتب : عمرو نبيل

محمد الصلخدي لاعب منتخب سوريا

يسعى نادي البنك الأهلي لضم محمد الصلخدي مهاجم منتخب سوريا، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي أرسل عرضا لنادي فارنامو السويدي من أجل شراء اللاعب السوري.

وأن البنك الأهلي في الوقت الحالي ينتظر الرد من جانب النادي السويدي على عرضه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم

الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.

وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

ويأمل البنك الأهلي في حسم الصفقة لدعم خط هجومه الذي يضم أيضا أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

الدوري المصري منتخب سوريا البنك الأهلي محمد الصلخدي
نرشح لكم
كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
أخر الأخبار
سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري 49 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه ساعة | الكرة الأوروبية
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف ساعة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522064/خبر-في-الجول-عرض-من-البنك-الأهلي-لضم-نجم-منتخب-سوريا