خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا

يسعى نادي البنك الأهلي لضم محمد الصلخدي مهاجم منتخب سوريا، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي أرسل عرضا لنادي فارنامو السويدي من أجل شراء اللاعب السوري.

وأن البنك الأهلي في الوقت الحالي ينتظر الرد من جانب النادي السويدي على عرضه.

الصلخدي البالغ من العمر 24 عاما تألق مع منتخب سوريا في كأس العرب الماضية في قطر.

وبشكل عام لعب الصلخدي مع منتخب سوريا 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

ويأمل البنك الأهلي في حسم الصفقة لدعم خط هجومه الذي يضم أيضا أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.