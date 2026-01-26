"نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، عودة مدافع الفريق آرون أنسيلمينو إلى تشيلسي الإنجليزي.

وكشف دورتموند في بيان رسمي عن قرار نادي تشيلسي بقطع إعارة المدافع وعودته إلى البلوز.

وأوضح دورتموند عن تفعيل تشيلسي بندا في عقد الإعارة، يستطيع من خلاله إنهاء الإعارة قبل موعدها.

وانتقل المدافع الأرجنتيني صاحب الـ20 عاما إلى بوروسيا دورتموند شهر أغسطس 2025 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

صاحب الـ 20 عاما انتقل إلى تشيلسي قادما من بوكا جونيورز في بداية موسم 2024 - 2025 قبل أن يقضي الموسم معارا للفريق الأرجنتيني.

وتواجد أنسيلمينو بقائمة تشيلسي التي توجت بكأس العالم للأندية في أمريكا.

وسبق لأنسيلمينو المشاركة في مباراة واحدة ولمدة دقيقتين برفقة الفريق الأول لتشيلسي ومباراة ثانية مع فريق الشباب قبل الخروج على سبيل الإعارة.

وشارك أنسيلمينو في 10 مباريات مع دورتموند هذا الموسم، سجل خلالهم هدفا واحدا.

وعبّر دورتموند عن أسفه لرحيل مدافع الفريق بشكل مفاجئ، مقدما الشكر له على التزانه الفترة القصيرة الماضية.

