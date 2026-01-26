سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي فولام يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم أوسكار بوب.

وأضاف التقرير أن رحيل أوسكار بوب عن سيتي هذا الشهر أصبح وشيكا، بعدما أفصح مدربه بيب جوارديولا أن اللاعب يرغب في الرحيل.

وذلك وسط اهتمام من أندية إنجليزية وألمانية وبرتغالية بضمه.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل

وأوضح تقرير سكاي أن فولام أصبح قريبا من التعاقد مع أوسكار بوب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل أيام، ذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن فولام دخل في محادثات من أجل ضم أوسكار بوب من مانشستر سيتي.

ومن المرجح أن يقبل سيتي عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لإتمام الصفقة.

وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي فولام أوسكار بوب
نرشح لكم
الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة إلى الشباب الهلال يعلن إعارة جناحه إلى كورينثيانز أثليتك: أستون فيلا على وشك التعاقد مع دوجلاس لويز ليكيب: رين يرفض عرض الهلال لضم مهاجمه الفتح يرفض عرض الهلال لضم مدافعه النصر يعلن ضم نجم العراق الشاب باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني
أخر الأخبار
بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا منتظرا تونس أو كاب فيردي 38 دقيقة | كرة يد
فشل عودته إلى موناكو؟ ليفركوزن يعلن غياب نجم المغرب لأسابيع ساعة | الكرة الأوروبية
الرابع في الدوري.. زيزو يضيف الثاني لـ الأهلي في شباك دجلة ساعة | الدوري المصري
الشرق الأوسط: ثنائي اتحاد جدة إلى الشباب ساعة | ميركاتو
بمشاركة ربيعة.. العين يرتقي لصدارة الدوري الإماراتي بإسقاط كلباء ساعة | الوطن العربي
بعدما سجل في دجلة.. تريزيجيه يتساوى مع أوجولا في صدارة هدافي الدوري ساعة | الدوري المصري
سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522062/سكاي-فولام-على-وشك-ضم-أوسكار-بوب-من-سيتي