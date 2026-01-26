سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي فولام يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم أوسكار بوب.

وأضاف التقرير أن رحيل أوسكار بوب عن سيتي هذا الشهر أصبح وشيكا، بعدما أفصح مدربه بيب جوارديولا أن اللاعب يرغب في الرحيل.

وذلك وسط اهتمام من أندية إنجليزية وألمانية وبرتغالية بضمه.

وأوضح تقرير سكاي أن فولام أصبح قريبا من التعاقد مع أوسكار بوب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل أيام، ذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن فولام دخل في محادثات من أجل ضم أوسكار بوب من مانشستر سيتي.

ومن المرجح أن يقبل سيتي عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لإتمام الصفقة.

وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

