خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل

الإثنين، 26 يناير 2026 - 13:55

كتب : عمرو نبيل

حسين فيصل - المصري

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع المصري لضم لاعبه حسين فيصل على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن حسين فيصل سينضم للمقاولون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع مقابل مادي يحصل عليه المصري.

وانضم حسين فيصل من سموحة إلى المصري في عام 2024.

وشارك حسين فيصل مع المصري في 6 مباريات الموسم الحالي في الدوري وكأس مصر.

ويحاول المقاولون العرب تدعيم صفوفه بقوة حتى يبتعد عن مراكز الهبوط ويضمن البقاء في الدوري المصري الموسم المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.

المقاولون العرب الدوري المصري المصري حسين فيصل
