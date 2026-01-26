بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين

قررت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأخير مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيلعب الخلود ضد اتحاد جدة، وأهلي جدة أمام الهلال يوم الأربعاء 18 مارس 2026 الموافق 29 رمضان، لتقام المباراتين في نفس التوقيت الساعة العاشرة مساءً.

وجاء هذا القرار بعد أن طلبت إدارة المسابقات رأي الأندية المتأهلة لهذا الدور عن المواعيد المعلنة سابقًا وهي يومي 16 و 17 مارس 2026 حيث وضعت المسابقات أجندة الموسم الرياضي أمام الأندية للاطلاع على التواريخ المتاحة وذلك بالتنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على مواءمة الجوانب التنظيمية مع الجهات ذات العلاقة وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإقامة مباريات هذا الدور بما يعزز عدالة المنافسة ويراعي متطلبات الأندية والاستحقاقات المختلفة ضمن منظومة العمل المشترك.

يذكر أن الموسم السعودي الجاري سوف ينتهي بتاريخ 21 مايو 2026 وذلك لبدء استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026

وذكر تقرير جريدة الرياضية السعودية أن تعديل المواعيد جاء بسبب تزامنها مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان.

وتأهل الخلود لأول مرة إلى نصف نهائي كأس الملك بعدما أقصى الخليج.

فيما عبر اتحاد جدة لنصف النهائي بالفوز على الشباب.

وتأهل أهلي جدة إلى نصف النهائي بعد عبور القادسية.

بينما عبر الهلال لنصف النهائي بعد تخطي عقبة الفتح.