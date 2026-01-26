وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق عن كواليس تواصله مع هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني لتمثيل الفراعنة في وقت سابق.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو مصر

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس: "حدث اتصال بيني وبين هيثم حسن عندما كنت في الجهاز الفني لمنتخب مصر عندما طلب مني كارلوس كيروش البحث عن لاعبين يحملون الجنسية المصرية".

وأضاف "تحدثت مع والده لكن رد كان (ماذا ستعرضون علينا لنوافق على اللعب مع مصر)".

وأتم تصريحاته "في مصر يجب أن يلعب اللاعب بقلبه وروحه مع المنتخب، وأن يكون لديك رغبة لتمثيل منتخب بلادك بدون مقابل، وبعد ذلك ستحصل على ما تريد دون أن تطلب".

وحدثت اتصالات في الفترة الماضية مع هيثم حسن لاقناعه بتمثيل منتخب مصر لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.