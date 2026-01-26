ميلود حمدي: تفاجئت بأزمات الإسماعيلي.. وقررت الرحيل لهذا السبب

الإثنين، 26 يناير 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

ميلود حمدي

كشف ميلود حمدي المدير الفني السابق للإسماعيلي عن أسباب رحيله عن تدريب الدراويش.

وأعلن الإسماعيلي رحيل الجزائري ميلود حمدي عن تدريب الفريق بعد الخسارة من المقاولون العرب في الدوري.

وقال ميلود عبر قناة سي بي سي: "نادي الإسماعيلي يعد من أكبر الأندية الجماهيرية في مصر، وثالث أكثرها شعبية، كما يمتلك قاعدة جماهيرية خارج البلاد، وهو ما دفعني للموافقة على تدريبه".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم دوري أبطال إفريقيا - "الاقتراب من حسم الصدارة".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الثالثة

وأضاف "قبل بداية مشواري مع الإسماعيلي علمت بوجود بعض الأزمات، ولم أكن على دراية كاملة بمعدل أعمار اللاعبين وقبلة خبرتهم، لكني لم أتراجع عن قراري وأكملت العمل حتى لحظة النهاية".

وأشار "فترة الإعداد بدأت متأخرا في ظل إيقاف القيد ولعبنا عدد محدود من المباريات الودية، بالإضافة إلى تعرض الفريق لإصابات كثيرة في الجولات الأولى من الدوري مما زاد الموقف صعوبة".

وأكمل "مجموعة اللاعبين الشباب كانت في حاجة ماسة إلى عناصر خبرة داخل الملعب لمساعدتهم في المباريات، وهو ما لم يكن متاحا في ظل ظروف النادي".

وأتم تصريحاته "قرار الرحيل جاء بشكل شخصي احتراما لنفسي والجهاز المعاون والإدارة والجماهير، بذلت أقصى ما في وسعي إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مدربا جديدا خاصة مع استمرار إيقاف القيد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير في الدوري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري ميلود حمدي
نرشح لكم
هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل
أخر الأخبار
تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي 2 ساعة | ميركاتو
هيثم شعبان مدربا لـ حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522057/ميلود-حمدي-تفاجئت-بأزمات-الإسماعيلي-وقررت-الرحيل-لهذا-السبب