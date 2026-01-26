ميلود حمدي: تفاجئت بأزمات الإسماعيلي.. وقررت الرحيل لهذا السبب

كشف ميلود حمدي المدير الفني السابق للإسماعيلي عن أسباب رحيله عن تدريب الدراويش.

وأعلن الإسماعيلي رحيل الجزائري ميلود حمدي عن تدريب الفريق بعد الخسارة من المقاولون العرب في الدوري.

وقال ميلود عبر قناة سي بي سي: "نادي الإسماعيلي يعد من أكبر الأندية الجماهيرية في مصر، وثالث أكثرها شعبية، كما يمتلك قاعدة جماهيرية خارج البلاد، وهو ما دفعني للموافقة على تدريبه".

وأضاف "قبل بداية مشواري مع الإسماعيلي علمت بوجود بعض الأزمات، ولم أكن على دراية كاملة بمعدل أعمار اللاعبين وقبلة خبرتهم، لكني لم أتراجع عن قراري وأكملت العمل حتى لحظة النهاية".

وأشار "فترة الإعداد بدأت متأخرا في ظل إيقاف القيد ولعبنا عدد محدود من المباريات الودية، بالإضافة إلى تعرض الفريق لإصابات كثيرة في الجولات الأولى من الدوري مما زاد الموقف صعوبة".

وأكمل "مجموعة اللاعبين الشباب كانت في حاجة ماسة إلى عناصر خبرة داخل الملعب لمساعدتهم في المباريات، وهو ما لم يكن متاحا في ظل ظروف النادي".

وأتم تصريحاته "قرار الرحيل جاء بشكل شخصي احتراما لنفسي والجهاز المعاون والإدارة والجماهير، بذلت أقصى ما في وسعي إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مدربا جديدا خاصة مع استمرار إيقاف القيد".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير في الدوري برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.