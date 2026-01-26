خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم

اتفق نادي زد على استعارة طارق علاء لاعب بيراميدز لنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين الناديين بشأن انتقال الظهير الأيمن طارق علاء إلى نادي زد.

ولا يشارك طارق علاء مع بيراميدز كثيرا في ظل وجود الدولي المغربي محمد الشيبي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف بيراميدز في عام 2024 قادما من سموحة.

ولعب طارق علاء الموسم الحالي مع بيراميدز مباراة واحدة في الدوري المصري وأخرى في كأس مصر.

ويحتل زد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.