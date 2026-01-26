جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب 3 لاعبين عن مباراة فريقه ضد جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل جالاتا سراي ضيفا على سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "نيكو جونزاليس لن يكون جاهزا لمواجهة جالاتا سراي، وكذلك سافينيو وجون ستونز".

وتابع "أعلم أن مارك جيهي وأنطوان سيمينيو لا يمكنهما اللعب لعدم التسجيل في القائمة، ورودري كذلك سيغيب بسبب الطرد في المباراة الماضية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى اللاعبين، وبحاجة إلى جماهيرنا. نحتاجهم، وبما نملكه سنحاول أن نفوز ونتواجد ضمن الثمانية الأوائل".

وشدد "بالطبع نريد إنهاء المنافسة ضمن الثمانية الأوائل. ما يجب علينا فعله هو الفوز بمباراتنا، الأمر لا يعتمد علينا وحدنا بل على نتائج أخرى. لكن علينا أن نفوز أولا ثم ننتظر ما سيحدث".

وأتم "الموسم الماضي في هذه المرحلة لعبنا ضد كلوب بروج وكنا خاسرين على أرضنا وكنا قريبين من الخروج، وهذا لن يحدث هذه المرة".

ويحتل سيتي المركز الـ11 قبل الجولة الاخيرة، ويأمل أن تلعب النتائج في صالحه ليحتل أحد المراكز الـ8 الأوائل، ليتجنب لعب ملحق دور الـ16.

