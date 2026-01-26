جوارديولا يؤكد غياب ثلاثي مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

جوارديولا

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب 3 لاعبين عن مباراة فريقه ضد جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل جالاتا سراي ضيفا على سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "نيكو جونزاليس لن يكون جاهزا لمواجهة جالاتا سراي، وكذلك سافينيو وجون ستونز".

أخبار متعلقة:
سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل

وتابع "أعلم أن مارك جيهي وأنطوان سيمينيو لا يمكنهما اللعب لعدم التسجيل في القائمة، ورودري كذلك سيغيب بسبب الطرد في المباراة الماضية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى اللاعبين، وبحاجة إلى جماهيرنا. نحتاجهم، وبما نملكه سنحاول أن نفوز ونتواجد ضمن الثمانية الأوائل".

وشدد "بالطبع نريد إنهاء المنافسة ضمن الثمانية الأوائل. ما يجب علينا فعله هو الفوز بمباراتنا، الأمر لا يعتمد علينا وحدنا بل على نتائج أخرى. لكن علينا أن نفوز أولا ثم ننتظر ما سيحدث".

وأتم "الموسم الماضي في هذه المرحلة لعبنا ضد كلوب بروج وكنا خاسرين على أرضنا وكنا قريبين من الخروج، وهذا لن يحدث هذه المرة".

ويحتل سيتي المركز الـ11 قبل الجولة الاخيرة، ويأمل أن تلعب النتائج في صالحه ليحتل أحد المراكز الـ8 الأوائل، ليتجنب لعب ملحق دور الـ16.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي بيب جوارديولا جالاتا سراي
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 40 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 44 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522054/جوارديولا-يؤكد-غياب-ثلاثي-مانشستر-سيتي-أمام-جالاتا-سراي