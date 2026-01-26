فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني

الإثنين، 26 يناير 2026 - 12:15

كتب : FilGoal

فيكتور موسيس - قيصر كازاخستان

أعلن نادي قيصر الكازاخستاني ضم النيجيري فيكتور موسيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيكتور موسيس

النادي : لوتون تاون

فيكتور موسيس بقى دون ناد منذ رحيله عن لوتون تاون الإنجليزي الصيف الماضي.

وأعلن نادي قيصر أن موسيس سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق.

أخبار متعلقة:
فيكتور موسيس يعود للدوري الإنجليزي سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان

ولعب موسيس 38 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا سجل خلالهم 12 هدفا، ونجح في التتويج مع النسور بكأس الأمم الإفريقية 2013.

وشارك في كأس العالم 2014 في البرازيل، و2018 في روسيا، قبل اعتزاله الدوري.

ولعب موسيس خلال مسيرته لأندية كريستال بالاس، وويجان أتلتيك، وتشيلسي، وليفربول، وستوك سيتي، ووست هام، وفنربشخة، وإنتر ميلان، وسبارتاك موسكو.

وجاءت أبرز فترات موسيس رفقة تشيلسي، حين لعب دورا أساسيا في تتويج البلوز بالدوري الإنجليزي موسم 2016 - 2017.

وقام المدرب أنطونيو كونتي بتحويل موسيس من جناح إلى ظهير أيمن مع تشيلسي.

وتوج النجم النيجيري خلال مسيرته ببطولات كأس الأمم الأفريقية 2013، ومع تشيلسي بـ 3 ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2017-2018، ولقب الدوري الأوروبي مرتين 2012-13، 2018-19.

كما فاز مع سبارتاك موسكو بلقب كأس روسيا 2021 - 2022.

فيكتور موسيس قيصر كازاخستان
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم تقرير: منافسة إماراتية على ضم ممفيس ديباي سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا 21 دقيقة | الكرة المصرية
"نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي 22 دقيقة | ميركاتو
سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل 48 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موقف الزمالك والمصري.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الثالثة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين ساعة | سعودي في الجول
وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522053/فيكتور-موسيس-ينضم-إلى-قيصر-الكازاخستاني