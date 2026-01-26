فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني

أعلن نادي قيصر الكازاخستاني ضم النيجيري فيكتور موسيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيكتور موسيس النادي : لوتون تاون

فيكتور موسيس بقى دون ناد منذ رحيله عن لوتون تاون الإنجليزي الصيف الماضي.

وأعلن نادي قيصر أن موسيس سيرتدي القميص رقم 11 مع الفريق.

ولعب موسيس 38 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا سجل خلالهم 12 هدفا، ونجح في التتويج مع النسور بكأس الأمم الإفريقية 2013.

وشارك في كأس العالم 2014 في البرازيل، و2018 في روسيا، قبل اعتزاله الدوري.

ولعب موسيس خلال مسيرته لأندية كريستال بالاس، وويجان أتلتيك، وتشيلسي، وليفربول، وستوك سيتي، ووست هام، وفنربشخة، وإنتر ميلان، وسبارتاك موسكو.

وجاءت أبرز فترات موسيس رفقة تشيلسي، حين لعب دورا أساسيا في تتويج البلوز بالدوري الإنجليزي موسم 2016 - 2017.

وقام المدرب أنطونيو كونتي بتحويل موسيس من جناح إلى ظهير أيمن مع تشيلسي.

وتوج النجم النيجيري خلال مسيرته ببطولات كأس الأمم الأفريقية 2013، ومع تشيلسي بـ 3 ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2017-2018، ولقب الدوري الأوروبي مرتين 2012-13، 2018-19.

كما فاز مع سبارتاك موسكو بلقب كأس روسيا 2021 - 2022.