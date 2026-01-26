تقرير: منافسة إماراتية على ضم ممفيس ديباي
الإثنين، 26 يناير 2026 - 12:14
كتب : FilGoal
أفاد موقع فوت ميركاتو بأن نادي الوصل الإماراتي تقدم بعرض رسمي لضم ممفيس ديباي جناح كورينثيانز خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ممفيس ديباي
النادي : كورينثيانز
وأضاف التقرير أن شباب الأهلي دبي مهتم أيضا بالحصول على خدمات ديباي.
وأوضح التقرير أن هذه العروض لا تلبي تطلعات اللاعب، الذي ينتظر عرضا أفضل.
منذ سبتمبر 2024 يلعب ميمفيس ديباي في البرازيل تحت ألوان كورينثيانز.
وعاش المهاجم الهولندي فترات جيدة مع الفريق البرازيلي، لكن النهاية باتت أقرب من أي وقت مضى، وفقا للتقرير.
وارتبط اسم ديباي مؤخرا بالرحيل عن صفوف كورينثيانز لعدم الوفاء بمستحقاته المتأخرة.
الهولندي خاض إجمالا 65 مباراة مع الفريق البرازيلي سجل 19 هدفا.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن
أخر الأخبار
سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي 32 دقيقة | ميركاتو