تقرير: منافسة إماراتية على ضم ممفيس ديباي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 12:14

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

أفاد موقع فوت ميركاتو بأن نادي الوصل الإماراتي تقدم بعرض رسمي لضم ممفيس ديباي جناح كورينثيانز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن شباب الأهلي دبي مهتم أيضا بالحصول على خدمات ديباي.

وأوضح التقرير أن هذه العروض لا تلبي تطلعات اللاعب، الذي ينتظر عرضا أفضل.

أخبار متعلقة:
سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل

منذ سبتمبر 2024 يلعب ميمفيس ديباي في البرازيل تحت ألوان كورينثيانز.

وعاش المهاجم الهولندي فترات جيدة مع الفريق البرازيلي، لكن النهاية باتت أقرب من أي وقت مضى، وفقا للتقرير.

وارتبط اسم ديباي مؤخرا بالرحيل عن صفوف كورينثيانز لعدم الوفاء بمستحقاته المتأخرة.

الهولندي خاض إجمالا 65 مباراة مع الفريق البرازيلي سجل 19 هدفا.

ممفيس ديباي الوصل شباب الأهلي دبي
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل خبر في الجول - زد يتفق على استعارة طارق علاء من بيراميدز لنهاية الموسم فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يطلب ناصر منسي من الزمالك.. والقرار في يد جون إدوارد 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عرض من البنك الأهلي لضم نجم منتخب سوريا 22 دقيقة | الكرة المصرية
"نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي 22 دقيقة | ميركاتو
سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المقاولون يتفق مع المصري على استعارة حسين فيصل 49 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موقف الزمالك والمصري.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الثالثة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين ساعة | سعودي في الجول
وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522052/تقرير-منافسة-إماراتية-على-ضم-ممفيس-ديباي