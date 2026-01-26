تقرير: منافسة إماراتية على ضم ممفيس ديباي

أفاد موقع فوت ميركاتو بأن نادي الوصل الإماراتي تقدم بعرض رسمي لضم ممفيس ديباي جناح كورينثيانز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن شباب الأهلي دبي مهتم أيضا بالحصول على خدمات ديباي.

وأوضح التقرير أن هذه العروض لا تلبي تطلعات اللاعب، الذي ينتظر عرضا أفضل.

منذ سبتمبر 2024 يلعب ميمفيس ديباي في البرازيل تحت ألوان كورينثيانز.

وعاش المهاجم الهولندي فترات جيدة مع الفريق البرازيلي، لكن النهاية باتت أقرب من أي وقت مضى، وفقا للتقرير.

وارتبط اسم ديباي مؤخرا بالرحيل عن صفوف كورينثيانز لعدم الوفاء بمستحقاته المتأخرة.

الهولندي خاض إجمالا 65 مباراة مع الفريق البرازيلي سجل 19 هدفا.