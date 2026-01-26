سكاي: موناكو يدرس استعارة جناح المغرب بعد شهور من رحيله إلى ليفركوزن

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي موناكو يدرس بجدية ضم المغربي إلياس بن صغير جناح باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

بن صغير انتقل من موناكو إلى ليفركوزن في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يشارك كثيرا.

وأضاف التقرير أن ليفركوزن لا يمانع هذه الخطوة من أجل مشاركة اللاعب بشكل مستمر.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية بشأن صفقة الإعارة.

لكن بن صغير يعاني حاليا من إصابة في الكاحل، ويبدو أن كل شيء في هذه الصفقة سيعتمد على معرفة مدة غيابه عن الملاعب، بحسب ما أفادت به جريدة كيكر.

في مطلع سبتمبر الماضي، وقع بن صغير على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا كان بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبلها بأيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.