موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة الشاب يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان

الإثنين، 26 يناير 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

درو فيرنانديز - برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن وصول الإسباني الشاب درو فيرنانديز لاعب وسط برشلونة، إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولدى اللاعب الإسباني الشاب شرط جزائي في عقده بقيمة 6 ملايين يورو.

وأتم درو 18 عاما يوم 12 يناير الماضي.

أوضحت موندو ديبورتيفو أن باريس سان جيرمان رفض دفع الشرط الجزائي فقط حفاظا على العلاقات بين الناديين، ورئيسيهما خوان لابورتا وناصر الخليفي.

ووافق باريس على دفع 8 ملايين يورو لضم اللاعب، بحسب الصحيفة الإسبانية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة اليوم الإثنين، بعد التوصل للاتفاق، وإجراء اللاعب للكشف الطبي.

وسيوقع اللاعب عقدا لمدة 4 مواسم ونصف، ليستمر مع الفريق الباريسي حتى 2030.

وأبلغ اللاعب الشاب، مدربه هانز فليك برغبته في الرحيل دون تجديد عقده الممتد مع الفريق الكاتالوني حتى 2027، لرغبته في الحصول على فرصة للعب.

وانضم درو إلى لاماسيا عام 2022 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما.

ولعب درو مع الفريق الأول لبرشلونة 5 مباريات رسمية، بواقع 4 في الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس.

ولعب درو لأول مرة مع برشلونةفي 28 سبتمبر الماضي ضد ريال سوسيداد.

وسيكون رحيل درو هو الثاني لبرشلونة في يناير، بعد انتقال مارك أندريه تير شتيجن إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، تصريحات لابورتا رئيس برشلونة تعليقا على انضمام درو إلى باريس "لقد فاجأني رحيل درو، كان لدينا اتفاق على تمديد عقده وهو في الثامنة عشرة من عمره، ثم قال وكيل أعماله إنه غيّر رأيه في النهاية، لقد كان وضعاً غير سار".

