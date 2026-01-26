ذا تايمز: ليفربول يبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن روبرتسون

ذكرت صحيفة ذا تايمز أن ليفربول أبلغ توتنام بقراره حول التخلي عن أندي روبرتسون مدافع الفريق.

وأوضح التقرير أن ليفربول أبلغ النادي اللندي بعدم الموافقة على رحيل روبرتسون في الوقت الحالي.

وكان توتنام مستعدًا لدفع 5 ملايين جنيه استرليني مقابل ضم قائد منتخب اسكتلندا، الذي ينتهي عقده في أنفيلد هذا الصيف، وفقا للتقارير.

وذلك في ظل امتلاك توماس فرانك لظهير أيسر أساسي واحد فقط في الفريق، وهو ديستيني أودوجي.

ورغم أن إدارة ليفربول درست عرض توتنام، فإنها قررت في النهاية عدم المضي قدمًا في الصفقة بسبب قلة البدائل المتاحة، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن روبرتسون لم يضغط من أجل الانتقال إلى توتنام.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ذا صن أن نادي توتنام يعمل على إتمام صفقة مفاجئة بضم أندي روبرتسون من ليفربول.

صاحب الـ31 عاما لم يشارك هذا الموسم سوى في 4 مباريات في الدوري بشكل أساسي بعد ضم ميلوس كيركيز من بورنموث خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي في عام 2017 تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني السابق للريدز.

وحقق روبرتسون 8 ألقاب كبرى منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 8 أعوام.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com