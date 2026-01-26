القادسية يرفض عرض الهلال الثاني لضم أبو الشامات

رفض نادي القادسية عرض الهلال الثاني لضم محمد أبو الشامات ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة القادسية لن توافق على العرض الثاني المقدم من الهلال وستغلق ملف رحيل اللاعب نهائيا.

أبو الشامات صاحب الـ23 عاما يمتد عقده مع القادسية حتى عام 2029.

ولا يرتبط أبو الشامات مع نادي القاسية بشرط جزائي، حسبما ذكرت الرياضية.

ولعب أبو الشامات 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم هدفا وحيدا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الرياضية أشارت إلى أن الهلال يبحث عن ظهير أيمن لدعم صفوف الفريق.

ووضع الهلال خيار عودة سعود عبد الحميد لصفوف الفريق.

ويلعب سعود معارا من روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، بحسب تقارير صحفية.

ويحتل القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط أمام المتصدر الهلال.

يذكر أن محمد أبو الشامات، لديه شقيق يدعى صالح أبو الشامات ويلعب في صفوف الأهلي السعودي.