النصر يستعيد ماني أمام التعاون

الإثنين، 26 يناير 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، من قائمة مباراة التعاون مساء الاثنين، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جيسوس اضطر إلى إبعاد جابرييل بعد اختياره 8 أجانب آخرين، من بينهم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والسنغالي ساديو ماني، الجناح العائد إلى الفريق بعد الفوز مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.

وللسبب ذاته، لا تشمل القائمة، المؤلَّفة من 20 لاعبًا، اسمي الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، المنضم أخيرًا من نادي الزوراء في بلده، فيما تُبعِد الإصابة أيمن يحيى.

وأشرك جيسوس لاعبه أنجيلو في جميع مواجهات الفريق، على مختلف الأصعدة، الموسم الجاري، باستثناء الكلاسيكو ضد اتحاد جدة ضمن الجولة الرابعة.

وأبعده حينها بسبب الاعتماد على 8 أجانب آخرين. وبعد 4 أشهر، يضطر الجهاز الفني، للسبب ذاته، إلى إخراج البرازيلي من حساباته.

ومن المرجح أن يشارك بينتو أساسيًّا أمام التعاون، بعد الاعتماد عليه ضد الشباب وضمك، ضمن الجولتين الماضيتين.

وذلك في ظل غياب العقيدي عنهما بسبب تلقيه بطاقةً حمراء أمام الهلال في دربي الرياض لحساب الجولة الـ 15.

