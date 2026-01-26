الرياضية: الهلال يضم جناح النصر
الإثنين، 26 يناير 2026 - 11:14
كتب : FilGoal
وقع عبد الرحمن غريب لاعب فريق النصر مع نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم، حسب الرياضية السعودية.
ودخل غريب الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.
وذكرت الجريدة أن المحاولات تجري حاليًّا لنقل غريب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
مع عدم إكمال عقده مع النصر، الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وتدرس إدارة الهلال عرض ذهاب مهاجمها عبد الله الحمدان، الذي وقَّع رسميًّا للنصر بعد دخوله الفترة الحرة، مقابل انتقال غريب إلى الهلال.
وانضم اللاعب إلى صفوف النصر صيف 2022.
وقتها وقع على عقد يمتد أربعة أعوامٍ، قادمًا من أهلي جدة.
