لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما

الإثنين، 26 يناير 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

مايك ماينيان - ميلان - روما

تعادل ميلان مع منافسه روما بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كوني دي فينتر هدف ميلان، بينما أحرز لورينزو بيليجريني هدف روما.

وتألق مايك ماينيان حارس مرمى الروسونيري وحافظ على مرماه ببراعة ليجلب نتيجة التعادل والحصول على نقطة من ملعب أوليمبيكو معقل الجيالوروسي.

وحصل ماينيان على جائزة رجل المباراة.

Image

وافتتح دي فينتر النتيجة في الدقيقة 62 من صناعة لوكا مودريتش، بينما تعادل بيليجريني التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وتعد هذه النتيجة في صالح إنتر بعدما فاز على خصمه بيزا بستة أهداف مقابل هدفين ليوسع الفارق في الصدارة مع ميلان الوصيف بفارق 5 نقاط، إذ وصل الروسونيري للنقطة الـ 47.

واستفاد روما من خسارة نابولي أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد ليخطف منه المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف.

روما الدوري الإيطالي ميلان إنتر مايك ماينيان
