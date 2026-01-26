سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم زياد الشيات قادما من جمهورية شبين.

وأصبح الشيات ثاني صفقات سيراميكا هذا الشتاء بعد الإيفواري فريدي كوابلان.

زياد صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف سيراميكا بمقابل مادي بالإضافة لـ 20% من نسبة إعادة البيع حسبما كشف جمهورية شبين من قبل.

من جمهورية شبين إلى سيراميكا كليوباترا. 🤝 رحبوا معنا بلاعبنا الجديد زياد الشيات. ✍️💥 pic.twitter.com/KD7LBX8mUW — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) January 25, 2026

ويشارك جمهورية شبين في القسم الثاني (ب) في مجموعة القاهرة حيث يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري في الجولة 16 من الدوري يوم الأربعاء المقبل.