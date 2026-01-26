سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين
الإثنين، 26 يناير 2026 - 00:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم زياد الشيات قادما من جمهورية شبين.
زياد الشيات
النادي : سيراميكا كليوباترا
وأصبح الشيات ثاني صفقات سيراميكا هذا الشتاء بعد الإيفواري فريدي كوابلان.
زياد صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف سيراميكا بمقابل مادي بالإضافة لـ 20% من نسبة إعادة البيع حسبما كشف جمهورية شبين من قبل.
من جمهورية شبين إلى سيراميكا كليوباترا. 🤝
رحبوا معنا بلاعبنا الجديد زياد الشيات. ✍️💥 pic.twitter.com/KD7LBX8mUW— Cleopatra Fc (@cleopatraFC) January 25, 2026
ويشارك جمهورية شبين في القسم الثاني (ب) في مجموعة القاهرة حيث يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة.
ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد مرور 15 جولة.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري في الجولة 16 من الدوري يوم الأربعاء المقبل.
