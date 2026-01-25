الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

مصر ضد السنغال - حسام حسن

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة طلب حسام حسن الحصول على فترة أطول لإقامة معسكر منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم نيوزيلندا وبلجيكا وإيران.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة عبر MBC مصر 2: "عقد حسام حسن مستمر حتى نهاية كأس العالم 2026".

وأضاف "مباراة البرازيل ليس مؤكدا إقامتها بنسبة 100%، حصلنا على الموافقة من كل الجهات وحسام حسن مرحب بخوض المباراة"

وأردف "سيتم حسم أمر مباراة مصر ضد البرازيل الودية خلال الأسبوع المقبل عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد".

وأوضح "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن على المباراة الأخرى لمنتخب مصر قبل كأس العالم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا في مارس المقبل وديا، فيما من المنتظر أن يلتقي البرازيل وديا في يونيو قبل كأس العالم.

وواصل "حسام حسن طلب الحصول على فترة إعداد أطول لمنتخب مصر قبل السفر للمشاركة في كأس العالم"

وأتم "يسعى حسام حسن للحصول على 7-10 أيام أكثر لإقامة معسكر المنتخب، وسنجري مناقشات مع رابطة الأندية لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب".

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت يوم 30 مايو المقبل موعدا لنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بلقاء بلجيكا.

