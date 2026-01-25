إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

يرى إبراهيم صلاح المدرب المساعد للزمالك أن غيابات بعض اللاعبين أثرت على فريقه أمام المصري.

وتعادل الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إبراهيم صلاح عبر بي إن سبورتس: "نلعب دائما على الفوز ولكن التعادل نتيجة أفضل من الخسارة في ظل ظروف صعبة جدا وغيابات كثيرة ونعتمد على الكثير من العناصر الشابة".

وأضاف "سنلعب من أجل الفوز في المباراة المقبلة من أجل تصدر المجموعة مع عودة اللاعبين الكبار".

وأتم "التغييرات أدت إلى نشاط هجومي في نهاية الشوط الثاني بسبب ابتعاد اللاعبين عن المشاركة لفترة طويلة".

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني للمجموعة، بينما وصل المصري للنقطة 7 في الصدارة.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

