الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة

الزمالك - بتروجت

يعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري بعد خوضه مباراة في بطولة الكونفدرالية ضد المصري.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 28 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

تذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز العاشر بـ 19 نقطة.

