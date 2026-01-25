الرياض يوقف سلسلة إنزاجي مع الهلال بتعادل
الأحد، 25 يناير 2026 - 23:23
كتب : FilGoal
خطف الرياض نقطة التعادل مع الهلال في الجولة 18 من الدوري السعودي.
وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال في جميع المسابقات تحت قيادة سيموني إنزاجي عند 21 مباراة.
ولا زال رقم جورج جيسوس مع الهلال صامدا برصيد 34 انتصار متتالي مع الهلال.
وتقدم الهلال بهدف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 58 تعادل العراقي إبراهيم بايش للرياض في الدقيقة 58.
وتعرض حسان تمبكتي لاعب الرياض للطرد في الدقيقة 90+1 لكن فريقه استطاع الحفاظ على النقطة.
وحقق الرياض نقطة ثمينة هي الثانية على التوالي هذا الموسم، ولا زال يبحث عن الفوز الأول له منذ أكتوبر الماضي.
ورغم التعادل إلا أن صدارة الهلال في أمان إذ يمتلك 45 نقطة من 17 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي.
فيما يحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.
