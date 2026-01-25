الرياض يوقف سلسلة إنزاجي مع الهلال بتعادل

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - الهلال

خطف الرياض نقطة التعادل مع الهلال في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال في جميع المسابقات تحت قيادة سيموني إنزاجي عند 21 مباراة.

ولا زال رقم جورج جيسوس مع الهلال صامدا برصيد 34 انتصار متتالي مع الهلال.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف إندريك يتوهج ويسجل ثلاثية تقود ليون لاكتساح ميتز بالخمسة أوديجارد: لا نزال في صدارة الدوري ولكن يجب أن ننهض سريعا ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات

وتقدم الهلال بهدف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 58 تعادل العراقي إبراهيم بايش للرياض في الدقيقة 58.

وتعرض حسان تمبكتي لاعب الرياض للطرد في الدقيقة 90+1 لكن فريقه استطاع الحفاظ على النقطة.

وحقق الرياض نقطة ثمينة هي الثانية على التوالي هذا الموسم، ولا زال يبحث عن الفوز الأول له منذ أكتوبر الماضي.

ورغم التعادل إلا أن صدارة الهلال في أمان إذ يمتلك 45 نقطة من 17 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

الهلال الدوري السعودي الرياض
نرشح لكم
الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما فوت ميركاتو: بنزيمة يرفض اللعب ضد الفتح اعتراضا على عرض تجديد عقده الرياضية: الحمدان يدرس فسخ تعاقده مع الهلال من أجل النصر الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن تطورات جديدة في أزمة شكوى الهلال ضد جيسوس مدرب النصر جيسوس: غياب ماني أثر على النصر.. وبينتو سيبقى حتى نهاية الموسم بسبب شهر رمضان.. تعديل موعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين القادسية يرفض عرض الهلال الثاني لضم أبو الشامات
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: اتحاد جدة يرفض عرض إنتر لضم موسى ديابي 9 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 35 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار بوب يخضع للكشف الطبي مع فولام ساعة | ميركاتو
الرياضية: كاراسكو يرفض الانتقال إلى اتحاد جدة.. ويفضل الانضمام لـ روما ساعة | سعودي في الجول
فوت ميركاتو: بنزيمة يرفض اللعب ضد الفتح اعتراضا على عرض تجديد عقده ساعة | سعودي في الجول
تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام كاراباج من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال 4 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي
/articles/522034/الرياض-يوقف-سلسلة-إنزاجي-مع-الهلال-بتعادل