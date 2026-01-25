إندريك يتوهج ويسجل ثلاثية تقود ليون لاكتساح ميتز بالخمسة

واصل البرازيلي إندريك توهجه مع ليون وقاد الفريق للفوز على ميتز خارج القواعد بنتيجة 5-2 في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

الفوز هو الرابع على التوالي لليون في الدوري الفرنسي، شارك إندريك في 2 منها.

وتقدم ليون مبكرا بهدف لإندريك في الدقيقة 11، وأَضاف روبن كلويفرت نجل باتريك كلويفرت هداف هولندا السابق الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لإندريك في الدقيقة 23 بسبب التسلل.

وأصبحت النتيجة 3-0 بهدف الإنجليزي تايلر مورتون، وقلص كوفي كواو الفارق في الدقيقة 34.

لكن إندريك سجل الرابع في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول برباعية للضيوف.

واستطاع حبيب ديالو تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 64 لتصبح النتيجة 4-2.

لكن إندريك أكمل ثلاثيته وخماسية ليون في الدقيقة 87 بالهدف الخامس من ركلة جزاء.

وأًصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هاتريك لليون في الدوري الفرنسي بعمر 19 عاما و188 يوما منذ 1972.

كما بات أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 3 مباريات مع ليون منذ جون كارو في 2005.

وأًصبح ثاني أسرع لاعب يسجل هاتريك مع ليون في الدوري الفرنسي بمباراته الثانية بعد إكي هجيمالمارسون في أول مباراة له مع الفريق في 1954.

الفوز رفع رصيد ليون عند 36 نقطة في المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

فيما ظل ميتز متذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.