يوفنتوس يستعيد توازنه بثلاثية في شباك نابولي

الأحد، 25 يناير 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

يوفنتوس

تفوق يوفنتوس على نابولي بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 22 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب أليانز ستيديوم.

وواصل نابولي حامل اللقب سلسلة نتائجه السلبية إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي.

فيما استعاد يوفنتوس توازنه بعد الخسارة من كالياري بهدف دون مقابل الجولة الماضية.

ومنعت العارضة تصويبة رائعة في الدقيقة 20 من خيفرين تورام.

وفي الدقيقة 23 تقدم يوفنتوس بهدف من جوناثان ديفيد.

وشتت بونجورنو من على خط المرمى فرصة محققة لسيرجيو كونسيساو في الدقيقة 25 مانعا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني عزز كينيان يلديز النتيجة بالهدف الثاني بعد انفراد وتسديدة على يمين الحارس في الدقيقة 73.

وأصبح التركي خامس لاعب من يوفنتوس يسجل ضد نابولي ذهابا وإيابا بعد رونالدو وديلبييرو وكوفاشفيتش ورافانيلي.

وأضاف فيليب كوستيتش بتسديدة أرضية من خارج الـ 18 الهدف الثالث في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس لـ 42 نقطة أصبح بها في المركز الخامس بفارق نقطة عن نابولي الذي ظل ثالثا برصيد 43 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي
