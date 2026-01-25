خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل
الأحد، 25 يناير 2026 - 22:36
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي المقاولون العرب الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن استعارة لاعبه محمد عادل.
وعلم FilGoal.com أن المقاولون سيضم اللاعب محمد عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وانضم محمد عادل لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل 3 مواسم قادما من الإسماعيلي.
ويلعب محمد عادل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويبلغ من العمر 30 عاما.
ولعب في الموسم الجاري 8 مباريات مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.
