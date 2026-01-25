خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل

الأحد، 25 يناير 2026 - 22:36

كتب : عمرو نبيل

محمد عادل - المصري ضد سيراميكا كليوباترا

أتم نادي المقاولون العرب الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن استعارة لاعبه محمد عادل.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون سيضم اللاعب محمد عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وانضم محمد عادل لصفوف سيراميكا كليوباترا قبل 3 مواسم قادما من الإسماعيلي.

ويلعب محمد عادل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويبلغ من العمر 30 عاما.

ولعب في الموسم الجاري 8 مباريات مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

المقاولون الدوري المصري سيراميكا
نرشح لكم
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي"
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 11 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 43 دقيقة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522028/خبر-في-الجول-المقاولون-يتفق-مع-سيراميكا-على-استعارة-محمد-عادل