أتلتيكو مدريد يواصل سلسلته الناجحة على ملعبه ويتفوق على مايوركا بثلاثية

الأحد، 25 يناير 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3-0 في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وواصل الروخيبلانكوس سلسلة النتائج الإيجابية على ملعبهم إذ لم يتعرضوا للخسارة هذا الموسم في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف ألكسندر سورلوث في الدقيقة 22 من متابعة لتسديدة يورينتي.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز أرتيتا: مانشستر يونايتد فاز علينا بطريقة غريبة جدا كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات

وسجل النرويجي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني وهو ما فعله لأول مرة منذ سبتمبر 2023.

وأضاف دافيد لوبيز الهدف الثاني بطريقة عكسية في الدقيقة 75 بعدما ارتطمت الكرة بوجه وسكنت الشباك.

وأًصبح الفريق الأكثر استفادة من الأهداف العكسية هذا الموسم في الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.

وأكمل الأرجنتيني تياجو ألمادا الثلاثية في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 44 بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما ظل مايوركا برصيد 21 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مايوركا
نرشح لكم
هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال أوفييدو تشكيل برشلونة - كانسيلو أساسي لأول مرة.. وعودة لامين ضد أوفييدو رايو فايكانو يكشف سبب عدم تكريم لاعبه باثي سيس رغم تتويجه بأمم إفريقيا فالفيردي: كورتوا يجعل مهمتنا أسهل.. وفينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال أربيلوا: لا يزال أمامنا مساحة للتطور.. وعلينا التكاتف مع براهيم دياز بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522026/أتلتيكو-مدريد-يواصل-سلسلته-الناجحة-على-ملعبه-ويتفوق-على-مايوركا-بثلاثية