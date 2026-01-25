أتلتيكو مدريد يواصل سلسلته الناجحة على ملعبه ويتفوق على مايوركا بثلاثية

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3-0 في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وواصل الروخيبلانكوس سلسلة النتائج الإيجابية على ملعبهم إذ لم يتعرضوا للخسارة هذا الموسم في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف ألكسندر سورلوث في الدقيقة 22 من متابعة لتسديدة يورينتي.

وسجل النرويجي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني وهو ما فعله لأول مرة منذ سبتمبر 2023.

وأضاف دافيد لوبيز الهدف الثاني بطريقة عكسية في الدقيقة 75 بعدما ارتطمت الكرة بوجه وسكنت الشباك.

وأًصبح الفريق الأكثر استفادة من الأهداف العكسية هذا الموسم في الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.

وأكمل الأرجنتيني تياجو ألمادا الثلاثية في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 44 بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما ظل مايوركا برصيد 21 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.