الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن الصفقة تمت بدون وجود بند للبيع بنهاية الموسم.

ويواصل الاتحاد إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية لتحسين النتائج في النصف الثاني من الموسم.

وسيكون ذلك ثالث تعاقد للاتحاد من بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد استعارة عبد الرحمن جودة وضم محمود عبد العاطي بشكل نهائي.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كل من محمد مجدي "أفشة" وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي ويسري وحيد وخالد عبد الفتاح.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الاتحاد يعمل على ضم 3 لاعبين في 3 مراكز مختلفة هي قلب الدفاع ولاعب وسط مدافع ومهاجم قبل نهاية الانتقالات الشتوية.

مجدي صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم 19 مباراة في جميع المسابقات بقميص بيراميدز سجل هدفا وصنع 2.

وشارك مجدي مع بيراميدز بشكل عام في 48 مباراة سجل 4 وصنع 4 وتوج بـ 3 ألقاب منذ انضمامه في صيف 2024.

وارتدى عبد الرحمن قمصان الترسانة والإسماعيلي وبيراميدز من قبل.

ويتذيل زعيم الثغر ترتيب الدوري المصري بنهاية الجولة 15 برصيد 8 نقاط.