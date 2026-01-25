الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز

الأحد، 25 يناير 2026 - 20:56

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن الصفقة تمت بدون وجود بند للبيع بنهاية الموسم.

ويواصل الاتحاد إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية لتحسين النتائج في النصف الثاني من الموسم.

أخبار متعلقة:
يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة

وسيكون ذلك ثالث تعاقد للاتحاد من بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد استعارة عبد الرحمن جودة وضم محمود عبد العاطي بشكل نهائي.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كل من محمد مجدي "أفشة" وعبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي ويسري وحيد وخالد عبد الفتاح.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الاتحاد يعمل على ضم 3 لاعبين في 3 مراكز مختلفة هي قلب الدفاع ولاعب وسط مدافع ومهاجم قبل نهاية الانتقالات الشتوية.

مجدي صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم 19 مباراة في جميع المسابقات بقميص بيراميدز سجل هدفا وصنع 2.

وشارك مجدي مع بيراميدز بشكل عام في 48 مباراة سجل 4 وصنع 4 وتوج بـ 3 ألقاب منذ انضمامه في صيف 2024.

وارتدى عبد الرحمن قمصان الترسانة والإسماعيلي وبيراميدز من قبل.

ويتذيل زعيم الثغر ترتيب الدوري المصري بنهاية الجولة 15 برصيد 8 نقاط.

الاتحاد السكندري الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي
أخر الأخبار
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا 2 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير 9 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام 18 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر 48 دقيقة | كرة يد
طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522024/الاتحاد-السكندري-يعلن-ضم-عبد-الرحمن-مجدي-من-بيراميدز