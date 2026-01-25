انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري

الأحد، 25 يناير 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - حسن علي - المصري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------------------------------

انتهت

ق 81: خروج جوان بيزيرا ومحمد إبراهيم ودخول أحمد حمدي وأحمد شريف.

ق 78: رأسية من محمد إسماعيل تصدى لها محمود حمدي.

ق 75: تسديدة قوية من محمد إسماعيل من مسافة بعيدة تصدى لها محمود حمدي.

ق 73: دخول عمر الساعي وخروج عميد الصوافطة.

ق 64: خروج أسامة زمراوي وحسن علي ودخول منذر طمين ومحمود حمادة.

ق 62: تسديدة خطيرة من صلاح محسن علت المرمى قليلا.

ق 60: تبديلان للزمالك بخروج آدم كايد ودخول عدي الدباغ ومحمد السيد.

ق 58: تسديدة من بانزا بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 32: محمود حمدي حارس المصري ينقذ فرصة هدف بعد تسديدة من بيزيرا.

ق 26: عواد يتصدى لكرة خطيرة بعد لمسة من إيشو.

ق 18: بطاقة صفراء لحسن علي بعد تدخل قوي على بيزيرا.

مباراة متوازنة

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك
