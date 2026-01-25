مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري.. تسديدة من مسافة بعيدة
الأحد، 25 يناير 2026 - 20:35
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.
ق 75: تسديدة قوية من محمد إسماعيل من مسافة بعيدة تصدى لها محمود حمدي.
ق 73: دخول عمر الساعي وخروج عميد الصوافطة.
ق 64: خروج أسامة زمراوي وحسن علي ودخول منذر طمين ومحمود حمادة.
ق 62: تسديدة خطيرة من صلاح محسن علت المرمى قليلا.
ق 60: تبديلان للزمالك بخروج آدم كايد ودخول عدي الدباغ ومحمد السيد.
ق 58: تسديدة من بانزا بعيدة عن المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 32: محمود حمدي حارس المصري ينقذ فرصة هدف بعد تسديدة من بيزيرا.
ق 26: عواد يتصدى لكرة خطيرة بعد لمسة من إيشو.
ق 18: بطاقة صفراء لحسن علي بعد تدخل قوي على بيزيرا.
مباراة متوازنة
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل