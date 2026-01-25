مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري.. تسديدة من مسافة بعيدة

الأحد، 25 يناير 2026 - 20:35

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - حسن علي - المصري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------------------------------

ق 75: تسديدة قوية من محمد إسماعيل من مسافة بعيدة تصدى لها محمود حمدي.

ق 73: دخول عمر الساعي وخروج عميد الصوافطة.

ق 64: خروج أسامة زمراوي وحسن علي ودخول منذر طمين ومحمود حمادة.

ق 62: تسديدة خطيرة من صلاح محسن علت المرمى قليلا.

ق 60: تبديلان للزمالك بخروج آدم كايد ودخول عدي الدباغ ومحمد السيد.

ق 58: تسديدة من بانزا بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 32: محمود حمدي حارس المصري ينقذ فرصة هدف بعد تسديدة من بيزيرا.

ق 26: عواد يتصدى لكرة خطيرة بعد لمسة من إيشو.

ق 18: بطاقة صفراء لحسن علي بعد تدخل قوي على بيزيرا.

مباراة متوازنة

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني
أخر الأخبار
خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل دقيقة | الدوري المصري
ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات دقيقة | الدوري الإنجليزي
إندريك يتوهج ويسجل ثلاثية تقود ليون لاكتساح ميتز بالخمسة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوديجارد: لا نزال في صدارة الدوري ولكن يجب أن ننهض سريعا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يستعيد توازنه بثلاثية في شباك نابولي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاريك: الشعور الجماعي بالفوز على أرسنال رائعا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتلتيكو مدريد يواصل سلسلته الناجحة على ملعبه ويتفوق على مايوركا بثلاثية 26 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: مانشستر يونايتد فاز علينا بطريقة غريبة جدا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522023/استراحة-الكونفدرالية-الزمالك-0-0-المصري-نهاية-الشوط-الأول